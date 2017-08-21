В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с окладом 20 тыс. рублей

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Строительная компания в Нижнем Новгороде открыла вакансию для котов с месячной зарплатой в 20 тысяч рублей. Усатый работник будет первым входить в квартиру новоселов и подготавливать жилище "энергетически".

Нижегородская строительная компания собирается принять на работу кота, который по традиции будет первым заходить в квартиру к новоселам, сообщает "Российская газета".

Представитель компании отметил, что не у каждого есть кот или кошка, но каждый жилец хочет "энергетически" подготовить жилье для комфортного проживания. С этой целью на работу нанимается кот, его хозяевам будут выплачивать зарплату в 20 тысяч рублей.

От животного требуется наличие усов, четырех лап и одного хвоста, стрессоустойчивость, умение взаимодействовать с людьми и проводить анализ для выбора самых уютных и благоприятных мест в квартире.

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