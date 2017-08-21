Четверо россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Четверо россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции. Им потребовалась госпитализация. Ранее сообщалось, что в Турции перевернулся туристический автобус с 26 пассажирами на трассе между Антальей и Кемером.

Четверо россиян, в том числе ребенок, пострадали в ДТП в Турции, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство России в Анталье.

Пострадавших доставили в больницу Онджалы, их состояние уточняется. Кроме россиян автобус перевозил иранских и турецких туристов.

По данным РИА Новости, пострадали 11 россиян, одному потребовалась госпитализация.

В Турции перевернулся туристический автобус с 26 пассажирами на трассе между Антальей и Кемером. Ранее сообщалось, что пострадали более 20 человек. По предварительной информации, водитель не справился с управлением из-за дождя.

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