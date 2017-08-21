В США хотят принять закон, запрещающий писать SMS на ходу

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В американском Стэнфорде предложили штрафовать людей, которые печатают SMS-сообщения или разговаривают по телефону рядом с большими улицами. По мнению властей города, из-за этого пешеходы подвергают себя опасности.

Власти американского города Стэмфорд в штате Коннектикут предложили штрафовать людей, которые печатают SMS-сообщения на ходу. Об этом сообщает Газета.ru.

Новый закон должен коснуться людей, которые будут писать сообщения или разговаривать по телефону рядом с большими улицами. По их мнению, из-за этого пешеходы подвергают себя опасности.

Ранее похожий проект уже был одобрен в Гонолулу - столице штата Гавайи. Он предусматривает штраф в 30 долларов пешеходам, не смотрящим по сторонам из-за своего телефона.

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