Галкин поиздевался над открытым письмом Малахова

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Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме ролик, в котором поиздевался над открытым письмом Андрея Малахова к сотрудникам "Первого канала". В видео он напомнил, что новая программа ведущего будет сниматься всего в 10 минутах ходьбы от "Останкино".

Максим Галкин высмеял открытое письмо уже бывшего ведущего программы "Пусть говорят" Андрея Малахова к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. Издевательский ролик ведущий и артист выложил на своей странице в Instagram, пишет Газета.ru.

В видео Галкин предстал в двух образах – себя и пожилой женщины. Старушка рассказывает, что в своем письме Малахов попрощался со всеми, в том числе с охранниками Останкино. Галкин в ответ напомнил, что программа "Прямой эфир", которую Малахов будет вести на канале "Россия 1", записывают на киностудии Горького, которая расположена в 10 минутах ходьбы от телецентра.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Авг 20 2017 в 11:30 PDT

"Если Малахов так соскучился, то он может в перерывах "хоть каждый день ходить с ними целоваться, с простыми работниками", - добавил Галкин.

Об уходе Андрея Малахова с "Первого канала" стало известно 31 июля. СМИ писали, что его переход на "Россия 1" якобы связан с отказом в предоставлении декретного отпуска и конфликтом с новым продюсером.

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