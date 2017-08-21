В Дагестане несуществующий судья взыскал с Hyundai 18,2 млн рублей

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Третейский суд Дагестана взыскал с российского представительства Hyundai 18,2 миллиона рублей компенсации и 417 тысяч рублей сбора. При этом представители автоконцерна и коллегии Федерального арбитражно-третейского суда уверяют, что такой иск не рассматривался, а судья, якобы вынесший приговор, никогда не работал в суде.

Дагестанская коллегия Федерального арбитражно-третейского суда решила взыскать с "Хендэ Мотор СНГ" – российского представителя Hyunday - 18,2 миллиона рублей по спору с потребителем.

При этом в автоконцерне заявили, что вердикт мог быть сфальсифицирован, а в ФАТС сообщили, что этот спор вообще никогда не рассматривался. Кроме того, вынесший решение судья никогда не работал в этом арбитраже. На историю с "судьей-призраком" обратила внимание газета "Коммерсант".

В 2016 году Надим Апаев купил автомобиль Hyundai Equus за 1,3 миллиона рублей, а через несколько месяцев решил поменять его из-за обнаруженных дефектов. Вместо этого производитель вернул покупателю деньги.

Апаев остался недоволен решением концерна и подал в суд. Он потребовал 2,4 миллиона рублей компенсации и 2,3 миллиона рублей пеней за то, что, по его мнению, цена на автомобиль к тому времени выросла. Суд отклонил иск из-за отсутствия доказательств.

После этого Апаев уступил свои права требования Абдурахману Магомедову, который увеличил размер пеней до 9,6 миллиона рублей в иске. 4 августа представителей автоконцерна вызвали в ФАТС для получения исполнительного листа на сумму 18,2 миллиона рублей.

Дело рассматривалось якобы на основании арбитражного соглашения единолично судьей ФАТС. Также в документе отмечается, что Hyundai уведомили о судебном разбирательстве, но представители компании не пришли в суд.

"Считаем, что решение ТС фальсифицировано с целью хищения денежных средств либо было выполнено судьей ТС в Махачкале с превышением полномочий", - прокомментировала глава юридического отдела "Хендэ Мотор СНГ" Наталья Моисеева.

В свою очередь, представители суда заявили, что через их инстанцию такое дело не проходило, а судья, вынесший приговор, никогда у них не работал.

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