Автобусные остановки в Марселе протаранил психически больной водитель

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Наезд на людей автомашины в Марселе не является терактом, заявили в правоохранительных органах Франции. По предварительным данным, водитель машины страдает от психического расстройства.

После теракта в Испании меры безопасности усилены и во Франции, передает "ТВ Центр". Несмотря на это, в понедельник в Марселе легковой автомобиль протаранил сразу две автобусные остановки. По меньшей мере, одна женщина погибла, ещё один человек госпитализирован.

Полиция задержала водителя в районе Старого порта. Как сообщают местные СМИ, это мужчина 35 лет, он страдает психическим расстройством. Машина, на которой был совершён наезд, числится в угоне. Сейчас некоторые улицы Марселя перекрыты. Мотивы преступления пока неизвестны. Рассматривается несколько версий произошедшего.