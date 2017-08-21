Программа "Моя улица" выходит на финишную прямую – мэр

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В Москве завершились работы по благоустройству одной из центральных улиц - Сретенки. Здесь заменили освещение, установили урны, а провода убрали под землю. Привели в порядок и соседние здания. Полосы движения для автомобилей сохранены, но схема движения общественного транспорта изменилась. Обновленную улицу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа "Моя улица" выходит на финишную прямую. В понедельник открылась еще одна историческая улица - Сретенка. Теперь гулять по ней - одно удовольствие. Радует и жаркая погода в Москве, и изменения вокруг, отмечает "ТВ Центр".

"Завершается реконструкция одной из главных исторических улиц Москвы - Сретенки. Приведена в порядок не только сама улица, но и фасады зданий и освещение, дворы. После реконструкции такие исторические улицы смотрятся, мне кажется, совершенно по-другому. Они раскрываются, раскрываются фасады, их исторический облик. Город возвращается москвичам", - заявил Сергей Собянин.

Возвращается Сретенка основательно преображенной. Изменениями останутся довольны не только пешеходы. Интересы автомобилистов тоже учли. Помимо расширенных почти на полметра тротуаров, на участке сохранится односторонняя двухполосная дорога. А вот общественный транспорт теперь поедет в обе стороны. Дополнительно запустят новый магистральный маршрут, пассажиры которого смогут доехать до самого центра города в два раза быстрее, чем на метро. Удобства оценили и местные жители.

Завершение благоустройства стало отличным подарком к началу юбилейного сезона театра имени Маяковского. Теперь перед зданием появилась большая и удобная парковка. Приятно и удобно не только пешком подойти к театру, но и подъехать на автомобиле.

"Результат - замечательный. Ради этого стоило перетерпеть основные неудобства, связанные с ремонтом", - заявил директор Московского академического театра имени Маяковского Леонид Ошарин.

Благоустроили и дворы в соседних переулках. Отремонтировали детские площадки, появилась даже альпийская горка.

Уже завершены работы на Новой площади и Якиманской набережной. В высокой степени готовности Бульварное и Садовое кольцо, Тверская улица и Болотная набережная. Завершить благоустройство планируют ко дню города.

Александра Сергомасова, Андрей Талалай, Павел Суменков, Кирилл Кособок, Максим Берлов. "ТВ Центр".