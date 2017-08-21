Ремонт на площади Тверская застава близится к завершению

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В Москве близится к завершению ремонт на площади Тверская застава.

Близится к концу капитальный ремонт на площади Тверская застава. Об этом сообщает "ТВ Центр". Чтобы быстрее закончить работы, в минувшие выходные пришлось перекрывать движение на самой площади, а также на нескольких улицах, примыкающих к ней. Так тяжёлая спецтехника могла свободно проехать к стройплощадке.

В понедельник утром асфальтоукладчики покинули площадь, сейчас заканчивают благоустройство пешеходной зоны.

Так же в минувшую субботу испытали новые трамвайные пути - от Лесной улицы до Белорусского вокзала. По линии, протяжённостью почти в полтора километра, прошёл современный трамвай "Витязь-М". Совсем скоро москвичи и гости столицы смогут сами оценить достоинства и новой техники, и нового маршрута. Трамваи не появлялись на площади Тверская застава несколько десятилетий.