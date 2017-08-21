В Коломне полицейские устроили облаву на уличных торговцев

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В подмосковной Коломне полицейские проверяли уличных торговцев. Одежда, парфюмерия, фрукты - на лотках было все, правда, никаких разрешений на такой бизнес у "предпринимателей" не оказалось.

Из документов у горе-предпринимателя только паспорт. Из одежды - только шорты. Впрочем, торговать с лотка всё это ему не мешает. Но полицейские требуют более веского, законного основания. Разговор не клеится, передает "ТВ Центр".

Нелепая сцена запускает цепную реакцию. Соседи по придорожной торговой точке молча начинают собирать товар. Но все же, хоть и с большой неохотой, отвечают на вопросы настойчивых инспекторов. Деваться некуда.

— Девушка, а что вы продаете за краску? Где у вас на неё разрешение?

— Нет у меня разрешения!

— А на каком основании вы её тогда торгуете?

— Кушать хотим. Детей надо кормить.

Почему для этого надо нарушать закон - бизнес-вумен не поясняет и только пытается заболтать проверяющих, мол, в администрацию ходили, там разрешения не дают. С лотка, говорят, торговать нельзя. Нужна палатка. А на неё якобы денег нет. Оживленный диалог дельцов с полицейскими покупателей, впрочем, не смущает. Как ни в чем не бывало женщина выбирает шампунь.

Профилактика незаконной торговли для областных полицейских — дело обычное. Рейд, на этот раз его провели в Коломенском городском округе, закончился протоколами и штрафами.

Максимальное наказание, предусмотренное законом, - две тысячи рублей. И хотя полицейские свое дело сделали, эта сумма вряд ли отпугнет нерадивых торговцев. И, скорее всего, они снова вернутся на привычное место.

Михаил Шекоян, Алсу Янгляева. "ТВ Центр".