На Поклонной горе отметили День памяти фронтовой собаки

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День памяти фронтовой собаки прошел на Поклонной горе в Москве. Публике показали псов, которые сегодня несут службу в специальных службах.

На Поклонной горе прошёл "День памяти фронтовой собаки", посвящённый подвигам служебных псов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Публике показали, на что способны современные герои - собаки, которые сегодня несут службу в полиции, МЧС и в военных подразделениях. Выполнить сложные элементы дрессировки псам не помешало даже палящее солнце.

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