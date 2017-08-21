Армянин украл посуду и чайники на 2,5 млн рублей в Москве
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Уроженец Армении украл из салона "Газели" хозяйственные товары на сумму 2,5 миллиона рублей. В частности, он похитил коробки с посудой, электрочайники и разделочные доски. Полиция задержала подозреваемого и возбудила против него уголовное дело о краже в особо крупном размере.
На востоке столицы мужчина украл у фирмы хозяйственные товары на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"На улице Алтайская, дом 31, неизвестный повредил замок автомобиля "Газель" и похитил из салона товар: коробки с посудой, сковородками, кастрюлями, индукционными плитами, а также 140 электрочайников и 190 разделочных досок на общую сумму 2,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские задержали подозреваемого в похищении имущества. Им оказался 40-летний уроженец Армении. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.
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