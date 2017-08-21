МИД: приостановка выдачи виз США – попытка затеять цветную революцию

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В Москве назвали приостановку выдачи неиммиграционных американских виз попыткой затеять цветную революцию в России. По словам главы МИД Сергея Лаврова, это решение – свидетельство неуважения Вашингтона к собственной дипломатической службе.

МИД России считает, что Вашингтон своим решением о приостановке выдачи неиммиграционных виз предпринимает попытку вызвать недовольство народа и затеять цветную революцию в России, передает ТАСС слова главы ведомства Сергея Лаврова.

"Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Эта логика известна, это логика тех, кто организует цветные революции и это инерция администрации Обамы в чистом виде", - сообщил министр.

Глава МИД отметил, что Россия не намерена "срывать зло" на американских гражданах и собирается тщательно изучить вопрос, прежде чем дать ответ на введенные ограничения.

Лавров также считает, что сокращение дипперсонала способствует резкому сокращению консульских функций, в том числе выдаче виз, что свидетельствует о неуважении к собственной дипломатической службе.

Ранее посольство США в Москве сообщило, что из-за разгоревшегося дипскандала с 23 августа приостанавливается выдача неиммиграционных виз США по всей России на неопределенный срок. С 1 сентября она будет возобновлена только в Москве.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Москва в ответ на действия США закрыла доступ американским дипломатам к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Также Россия рекомендовала США сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек. Ответ Вашингтона будет готов к 1 сентября.