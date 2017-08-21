Москвич сдал в ломбард чужую яхту за 15 млн рублей

Теги: Мошенничество яхта москва

Столичная полиция разыскивает мужчину, который сдал в ломбард чужую яхту стоимостью 15 миллионов рублей. Сообщается, что злоумышленник подделал документы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В Москве неизвестный заложил чужую яхту Fairline Targa 62 стоимостью 15 миллионов рублей в ломбард, сообщает ТАСС.

По данным полиции, в декабре 2016 года 40-летний мужчина заключил договор займа с одним из столичных ломбардов о займе 15 миллионов рублей под залог яхты на 31 день. Однако спустя установленный срок мужчина перестал выходить на связь.

По данным агентства "Москва", яхта Fairline Targa 62 за день до заключения сделки была продана и зарегистрирована на другое лицо. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и начала розыск злоумышленника.

Читайте также:

Автобусные остановки в Марселе протаранил психически больной водитель

Армянин украл посуду и чайники на 2,5 млн рублей в Москве

Волгоградскую область охватил степной пожар на площади 15 тыс. га

На руднике "Мир" возникла новая угроза обрушения воды

Джон Маккейн молится за моряков пострадавшего эсминца "Джон Маккейн"