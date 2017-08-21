Число жертв терактов в Каталонии возросло до 15 человек
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Власти Каталонии сообщили, что число жертв терактов в Каталонии увечилось до 15 человек. Об этом рассказал советник по внутренним делам при правительстве региона Жоаким Форн.
Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоакима Форна.
Ранее говорилось о 14 погибших в результате двух атак в Барселоне и Камбрильсе.
Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На знаменитой улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне.
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