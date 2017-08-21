Площадь пожара в Ростове-на-Дону достигла 6 тыс. кв. метров

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Площадь пожара, охватившего частные дома в центре Ростова-на-Дону, достигла шести тысяч квадратных метров. Тушение осложняется сильным ветром и высокой плотностью застройки. В жилых домах взрываются газовые баллоны, сообщили в МЧС. В настоящий момент на месте ЧП по повышенному рангу сложности работают пожарные расчеты.

Около десяти домов горят в Ростове-на-Дону. Крупный пожар, площадь которого достигла шести тысяч квадратных метров, тушат при помощи вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тридцать пять человек эвакуированы. Пожару присвоен четвертый номер сложности. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЮРЦ МЧС, тушение пожара осложняется сильным ветром и высокой плотностью застройки. Кроме того, в жилых домах взрываются газовые баллоны.

Пожарные расчеты работают по повышенному рангу сложности. Для тушения пожара привлечено более 100 человек и 21 единица техники.

Ранее сообщалось о крупном возгорании в частном секторе в центре Ростова-на-Дону. В 12:52 по московскому времени площадь пожара составляла пять тысяч квадратных метров.

Из-за сухой жаркой погоды в регионе резко обострилась ситуация с природными пожарами. Спасатели фиксируют всё новые очаги возгорания. За минувшие сутки удалось отстоять четыре населённых пункта. Самая тяжёлая обстановка в Усть-Донецком районе - там действует режим ЧС. На борьбу со стихией в область направлены дополнительные силы и спецтехника. Тушат огонь и на земле, и с воздуха.

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