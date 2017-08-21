Лимузин Ельцина продали за 19,7 миллиона рублей
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В Петербурге продан принадлежавший первому президенту России Борису Ельцину бронированный лимузин. Сумма сделки – порядка 20 миллионов рублей.
Лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший первому президенту России Борису Ельцину, продан за 19,7 миллиона рублей коллекционеру. Об этом пишет в понедельник "МИР 24". Отмечается, что на этом автомобиле он в качестве пассажира выезжал на официальные и не официальные встречи.
Перед продажей сообщалось, что лимузин был выпущен в 1994 году и не требует ремонта. Пробег автомобиля составляет 60 тысяч километров.