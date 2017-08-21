Путин назначил замглавы МИД Антонова послом в США

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Заместитель главы МИД России Анатолий Антонов назначен послом в США. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

Анатолий Антонов назначен новым послом России в США. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Указом президента Анатолий Иванович Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее Анатолий Антонов занимал пост заместителя главы МИД России. С 2011 по 2016 годы в должности замглавы Министерства обороны отвечал за проблематику международного военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в части подготовки международных соглашений.

Вашингтон в конце июля дал предварительное согласие на назначение Анатолия Антонова новым послом России в США.