Российский турист скончался во время игры в волейбол в Турции
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В турецком городе Кемер во время игры в пляжный волейбол скончался 62-летний турист из России. Врачи доставили его в больницу, но не смогли спасти.
Турист из России скончался в турецком курортном городе Кемер. Об этом сообщает "Ридус".
Несчастье произошло, когда 62-летний Игорь Илин играл с друзьями в пляжный волейбол.
Врачи госпитализировали россиянина. Однако спасти его не смогли. Тело туриста доставили в морг Антальи.