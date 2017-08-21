15:20, 21 августа 2017

Российский турист скончался во время игры в волейбол в Турции

Теги:  турция  Происшествие  смерть

В турецком городе Кемер во время игры в пляжный волейбол скончался 62-летний турист из России. Врачи доставили его в больницу, но не смогли спасти.

Турист из России скончался в турецком курортном городе Кемер. Об этом сообщает "Ридус".

Несчастье произошло, когда 62-летний Игорь Илин играл с друзьями в пляжный волейбол.

Врачи госпитализировали россиянина. Однако спасти его не смогли. Тело туриста доставили в морг Антальи.

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