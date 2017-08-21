Роскомнадзор оштрафует шесть СМИ за видео баттла Oxxxymiron и Гнойного

Теги: Общество штрафы сми рэп роскомнадзор

Роскомнадзор оштрафует шесть СМИ, которые использовали в своих материалах содержащие ненормативную лексику видеофрагменты баттла рэперов Oxxxymiron и Гнойного. Провинившимся изданиям грозит штраф на сумму 50 тысяч рублей.

Роскомнадзор решил оштрафовать шесть СМИ за использование видеофрагментов баттла рэперов Oxxxymiron и Гнойного, содержащие ненормативную лексику. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Протоколы об административном правонарушении будут составлены в отношении сетевого издания РИА "Новости", электронного периодического издания "МК.ru", сетевого издания "tvrain.ru", сетевого издания Republic Magazine, сетевого издания "maximonline.ru - официальный сайт мужского журнала MAXIM", электронного периодического издания "aif.ru", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, провинившимся СМИ грозит штраф на сумму 50 тысяч рублей. При этом еще 26 изданий, которые разместили в своих материалах гиперссылки на видео рэп-баттла, получат от ведомства профилактические письма.

Главный рэп-баттл 2017 года состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Мирон Федоров (Oxxxymiron) впервые за историю своего участия в баттлах проиграл. Пятеро судей единогласно отдали победу его оппоненту – Славе КПСС (Вячеславу Карелину, также известному как Гнойный). Видеозапись была опубликована в ночь на 14 августа, и уже в первые 12 часов набрала более 4 миллионов просмотров. В настоящее время запись посмотрели более 18 миллионов раз.

Читайте также:

Кириенко признался, что смотрел баттл Оксимирона против Гнойного

Проигранный Оксимироном баттл посмотрели более 4 млн раз за 12 часов