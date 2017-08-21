Глава МИД Египта передал Путину послание от египетского лидера

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от президента Абделя Фаттаха ас-Сиси российскому лидеру Владимиру Путину. Египетский министр также заявил, что Каир выражает свою приверженность развитию двусторонних отношений с Москвой.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову послание для главы государства Владимира Путина. Об этом сообщило издание "Русская планета".

Послание привез в Россию глава египетского МИД Самех Шукри. Министр сообщил, что Египет выражает свою приверженность развитию двусторонних отношений между странами. Шукри также добавил, что президент ас-Сири готов расширять консультации с российскими властями по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.

О визите в Россию министра иностранных дел Египта стало известно 16 августа. В египетском посольстве в Москве сообщили, что дипломат намерен встретиться с главой российского МИД, а также с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.