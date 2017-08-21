МВД Ливана: боевики хотели взорвать самолет при помощи заминированной Барби

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Ливанские спецслужбы предотвратили попытку теракта на борту пассажирского самолета, который летел из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты. Теракт готовил террорист-ливанец и еще четверо боевиков. Они намеревались осуществить взрыв при помощи заминированной куклы Барби.

Спецслужбы Ливана предотвратили теракт на борту пассажирского лайнера, выполняющего рейс из Австралии в ОАЭ. Об этом заявил глава МВД Ливана Нахуд Машнук, передает РИА Новости.

Он сообщил, что взрыв готовил террорист из Ливана по имени Тари Хаят и еще четверо боевиков. Двое были задержаны в Австралии, другой – в Ливане. Четвертый на данный момент находится в сирийской Ракке и является членом запрещенной в России организации "Исламское государство".

О судьбе террористов, а также о дате планирования теракта ничего не сообщается. Однако известно, что бомбу планировали заложить в большую куклу Барби, передает Sky News.

В конце июля в ходе контртеррористической операции полиция Сиднея задержала четырех подозреваемых в планировании теракта. По некоторым данным, они собирались атаковать пассажиров самолета.