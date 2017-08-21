В результате крупного пожара в Ростове пострадали три человека

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В результате крупного пожара в частном секторе в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Они находятся в состоянии средней тяжести в ожоговом отделении больницы. Площадь пожара составляет 5000 квадратных метров.

В результате крупного пожара в Ростове-на-Дону пострадали три человека. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на городскую больницу скорой медицинской помощи.

"После пожара доставлены три человека. По предварительным данным, они находятся в состоянии средней тяжести, ими сейчас занимаются врачи. Пострадавшие находятся в ожоговом отделении", - сообщили в медучреждении.

Частный дом загорелся на Нижегородской улице в Ростове-на-Дону около 12:50 по московскому времени. К 13:07 пожару был присвоен четвертый ранг сложности. Площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Из близлежащих, в том числе многоквартирных, домов были эвакуированы 500 человек.