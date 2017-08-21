Подросток ранил девочку из пневматики на юге Москвы

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Полиция занялась проверкой обстоятельств ранения девочки на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Медиков. Родные пострадавшей отказались от ее госпитализации.

Девочка оказалась ранена подростком из пневматического пистолета на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел днем, 21 августа, вблизи дома №14 по улице Медиков. Согласно данным МВД, неизвестный подросток ранил девочку случайно. При этом родные ребенка отказались от госпитализации.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.