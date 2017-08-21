Из-за пожара в центре Ростова ввели режим чрезвычайной ситуации
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Из-за крупного пожара в центре Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Огнем охвачены уже 25 жилых домов, близлежащие кварталы отключены от газо- и электроснабжения. Площадь возгорания увеличилась до 7000 квадратных метров. К тушению пожара привлечены три вертолета Росгвардии.
Из-за крупного пожара в центре Ростова-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"С 14:30 по московскому времени в Ростове-на-Дону введен режим ЧС", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составила 7000 квадратных метров. Огнем охвачены 25 жилых домов. Близлежащие кварталы отключены от газо- и электроснабжения.
Министерство по чрезвычайным ситуациям готовит к вылету для тушения пожара самолет-амфибию Бе-200 и Ил-76. Кроме того, к ликвидации возгорания привлечены пожарный катер и пять вертолетов. Как сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Росгвардии, в тушении пожара участвуют три вертолета ведомства.
"Всего для решения задач привлечено три вертолета, в том числе Ми-8 и Ми-26. Экипажи этих вертолетов обладают соответствующим опытом и оборудованием. Авиация уже приступила к выполнению задач и будет ее выполнять до полного тушения пожаров", - пояснили в Росгвардии.
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