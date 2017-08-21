Ляшко потребовал пристрелить Саакашвили на украинской границе

Теги: Украина саакашвили порошенко ляшко

Украинские пограничники должны без всякого колебания стрелять на поражение против всех, кто попытается прорвать границу страны, уверен лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Так он прокомментировал обещание экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили, который в июле был лишен гражданства, вернуться на Украину.

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко в своем Facebook прокомментировал "истерические призывы" экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили помочь ему прорвать украинскую границу. По мнению политика, это говорит о посягательстве бывшего президента Грузии на "незыблемость границы Украины".

Также Ляшко отметил, что "героические пограничники" без всякого колебания должны стрелять на поражение против каждого, кто попытается прорвать границу. "Тот, кто посягает на незыблемость наших границ - это враг Украины!", - написал глава Радикальной партии.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что Саакашвили не пытается прорваться через грузинскую границу, так как, уважает "свою родную Грузию, хоть и боится". "А Украина для него чужая, поэтому он ее так легкомысленно унижает", - резюмировал политик.

В июле президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства. Согласно официальной информации это произошло из-за того, что политик скрыл факт возбуждения против него уголовного дела в Грузии.

В свою очередь Саакашвили заявил, что вернется на Украину из Польши 10 сентября. Он также призвал Киев "не устраивать цирк" с его возвращением. Экс-глава Одесской области пообещал, что сразу после приезда на Украину пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Лишение украинского паспорта он назвал незаконным и отметил, что ряд стран Европы уже предлагал ему стать их подданным. При этом украинская погранслужба заявляла, что не пустит Саакашвили в страну, если тот решит вернуться.

Читайте также:

Саакашвили требует вернуть ему украинское гражданство

Климкин ответил Саакашвили на заявления о наличии гражданства России

Саакашвили заявил о наличии у Климкина российского гражданства

Саакашвили приехал в Литву по недействительному украинскому паспорту