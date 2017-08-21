МЧС сообщило о локализации пожара в Ростове-на-Дону

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Чрезвычайная ситуация в Ростове-на-Дону – в самом центре города полыхает мощный пожар. Горит квартал частной застройки. Пламенем охвачены 10 тысяч квадратных метров - это полтора футбольных поля. На борьбу со стихией брошены все силы. Как сообщили в МЧС, пожар в Ростове-на-Дону локализован на всей площади.

Огромные черные столбы дыма заволокли весь центр Ростова-на-Дону. Вблизи Театральной площади на улице Нижегородской вспыхнул частный сектор, сообщает "ТВ Центр".

Сначала загорелся один дом. Но из-за сильного ветра пламя быстро перешло на соседние здания. Горит практически вся улица. По словам очевидцев, в считанные минуты огонь охватил улицу, потом квартал, потом еще один. Горят дома в переулке Чувашском, на улицах Красных зорь, Седова, 7 Февраля.

"Общая площадь пожара составляет 10 тысяч квадратных метров, пострадало 25 домов, в зону пожара попадает 60 домов. Эвакуировано 560 человек. Пункт временного размещения создан на базе средней школы", - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Евгений Кондратьев.

Общими силами, не дожидаясь пожарных, жители пытаются спасти жилье. Но в самый неподходящий момент в частном секторе еще и отключили воду. Среди людей началась паника.

Огонь распространяется с такой скоростью, что люди едва успевают покидать свои дома. Кто-то успевает спасти кое-какие личные вещи, а кого-то новость о том, что горит родное жилье, застала на работе.

Официальная причина произошедшего пока не установлена. Но местные жители уверены: пожар, разгоревшийся в понедельник в Пролетарском районе, произошел не случайно. Многие утверждают, что накануне какие-то люди предлагали жителям района продать свои земельные участки за цену, значительно ниже рыночной. Притом, что земля в этом районе самая дорогая в городе. За отказ грозили сжечь дома.

Из-за сильного задымления эвакуировали более 500 человек, в том числе и из близлежащих высоток. Для людей организовывают пункты временного размещения. На месте работают 186 пожарных и 63 единицы техники. Привлечены 9 бортов авиации, в том числе самолет Бе-200. Из Подмосковья на поддержку борьбы с огнем вылетел Ил-76. Вертолеты МЧС без остановки курсируют над городом, набирают воду в Дону и тут же сбрасывают на полыхающие кварталы.

На место происшествия прибыли местные власти. Губернатор пообещал выделить средства из областного и городского бюджетов для оказания материальной помощи пострадавшим.

За последние несколько дней в Ростовской области прошла целая череда пожаров. Выгорели 300 гектаров полей в Азовском районе. До сих пор пожароопасно в Усть-Донецком районе. Там выгорело почти 5000 гектаров. Там пятые сутки работают около 1000 спасателей и 200 единиц техники.

Анастасия Фириченкова, "ТВ Центр", Ростов-на-Дону.