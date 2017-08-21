Ассоциация туроператоров рекомендует оформлять визы в США заранее

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Решение Вашингтона о приостановке выдачи виз в США россиянам - это очередная попытка вызвать у граждан недовольство действиями российских властей. Так ситуацию прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в понедельник американское дипломатическое ведомство объявило, что с 23 августа приостанавливает выдачу неиммиграционных виз по всей России.

В российском МИД уже заявили: решение американцев по визам имеет очевидный политический оттенок. После ответных мер Москвы, когда посольство США было вынуждено сократить количество своего персонала, в диппредставительстве остается на службе более 450 человек. Штат для загранучреждения приличный и явно достаточный, чтобы сохранить оперативность работы. Но вместо этого посольство закрывает двери и виноватой при этом выставляется сама Россия, передает "ТВ Центр".

"Первое впечатление, что американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти. Это логика известная, это логика тех, кто организует цветные революции и это инерция администрации Обамы в чистом виде. Мы не будем срывать зло на американских гражданах. То есть если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", - отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Это значит, что в МИД пока не рассматривают возможность зеркальных мер. Лавров подчеркнул - и до этого ответы России были предельно взвешенными и выстроенными строго в рамках дипломатических традиций. В США, похоже, решили поступать по-другому: их поступок касается не дипломатов, а рядовых граждан страны. Речь идет о неиммиграционных визах, их получают студенты, спортсмены и туристы.

"Мы временно приостановили - до 1 сентября - интервью по неиммигрантским визам. Ранее назначенные собеседования были отменены. Информацию о новых назначениях интервью вы можете найти на нашем сайте", - заявила пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсон.

В американском посольстве решение прокомментировали скупо. На сайте ведомства сообщается, что с 23 августа визу уже не получить. Для Москвы мера временная - через две недели после паузы дипведомство начнет работать в обычном режиме. Но теперь собеседование для получения документов не пройти в консульствах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Владивостока. Всем желающим слетать в США придется обращаться за визой в Москву. В Российском союзе туриндустрии уверены - в итоге увеличится срок рассмотрения заявок.

"Мы полагаем, что время ожидания собеседования может увеличиться до полугода. Сейчас в Москве запись идет на ноябрь. То есть уже, считайте, на три месяца вперед. После собеседования уже, собственно, оформление - оно не так много времени занимает", - рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

На встречу пойдут только студентам, в сентябре посольство пообещало зарезервировать время на проведение собеседований с ними. Кроме того, без очереди визу будут получать люди в случае экстренной поездки по медицинским вопросам или по семейной необходимости. Но теперь это касается только россиян. Гражданам Белоруссии получать визу в Москве вообще запретили. Эксперты, конечно, обращают внимание на тот факт, что в США нет массового потока российских граждан. Большинству населения не до полетов в Америку. Впрочем, политический жест довольно ясный, в Вашингтоне продолжат попытки давить на Россию.

К 1 сентября США может решиться на еще один дипломатический демарш, какой - пока не сообщается. У России тоже достаточно инструментов для ответа, впрочем, в нашей стране уже не раз подчеркивали - такое фехтование санкциями ни к чему не приведет. Пора договариваться и искать пути к компромиссу.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".