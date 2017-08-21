Путин обратил внимание главы Томской области на жалобы жителей

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Владимир Путин провел в понедельник рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Томской области Сергеем Жвачкиным. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе.

Владимир Путин в понедельник встретился с врио главы Томской области Сергеем Жвачкиным. Руководитель области, в частности, рассказал президенту о развитии нефтегазовой отрасли. По его словам, разведанные запасы нефти в регионе составляют более 500 миллионов тонн. В основном, это тяжелая трудноизвлекаемая нефть. Но местные специалисты создали технологии, которые позволят вести добычу углеводородного сырья, передает "ТВ Центр".

Сергей Жвачкин также информировал главу государства о проекте по очистке питьевой воды в 300 сельских населенных пунктах. Соответствующее оборудование также произведено на местных предприятиях. Владимир Путин обратил внимание исполняющего обязанности губернатора на жалобы жителей региона, поступившие на "Прямую линию".

"За этими крупными проектами мы никогда не должны забывать о том, как люди живут непосредственно. Я вам передам папку с вопросами, которые поступили на "Прямую линию", сами увидите, о чём идёт речь. На что я обратил внимание: на Томском заводе измерительной аппаратуры были задержки по заработной плате. Это текущие вещи, те, которые на нас лежат. Ветхое жильё, другие текущие вопросы, их много, тем не менее, на один из вопросов хочу особо обратить внимание. "Ещё в 2008 году, – женщина пишет, – обращалась по поводу аварийного состояния дома. Обещали квартиру через год, но до сих пор жду". Я вас прошу разобраться с этим конкретным случаем, разобраться и мне доложить", - поручил Путин.