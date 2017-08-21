Число пострадавших при пожаре в Ростове увеличилось до 25 человек

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В результате пожара в Ростове-на-Дону пострадали 25 человек. Как сообщили в региональном центре медицины катастроф, трое получили ожоги и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще 22 пострадавшим помощь была оказана амбулаторно.

В результате крупного пожара в Ростове-на-Дону пострадали 25 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

"По предварительным данным, за медицинской помощью обратились 25 человек. Трое из них получили ожоги и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 22 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Ростове-на-Дону из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации. Огнем охвачены уже 25 жилых домов, близлежащие кварталы отключены от газо- и электроснабжения. Площадь возгорания достигла 10000 квадратных метров. К тушению пожара привлечена авиация МЧС и Росгвардии.

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