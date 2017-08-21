СМИ сообщили о задержании исполнителя теракта в Барселоне
Теги: В мире террорист задержание барселона
В Каталонии задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Юнес Абуякуб. Он считался самым разыскиваемым каталонской полицией преступником. Абуякуба задержали в городе Сан-Садурни д'Анойя.
Каталонская полиция задержала предполагаемого организатора теракта в Барселоне Юнеса Абуякуба. Об этом сообщила газета La Vanguardia.
Преступник был задержан в городе Сан-Садурни д'Анойя. Следствие предполагает, что именно Абуякуб находился за рулем микроавтобуса, который совершил наезд на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне.
Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На знаменитой улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Погибли 13 человек, более ста пострадали.
Новости по теме Теракт в Барселоне
-
21 августа 2017
Полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне
-
20 августа 2017
Полиция Барселоны: наезд на пешеходов совершил один человек
-
20 августа 2017
СМИ: целью террористов в Барселоне был храм Саграда Фамилия
-
19 августа 2017
ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Камбрильсе