СМИ сообщили о задержании исполнителя теракта в Барселоне

Теги: В мире террорист задержание барселона

В Каталонии задержан подозреваемый в совершении теракта в Барселоне Юнес Абуякуб. Он считался самым разыскиваемым каталонской полицией преступником. Абуякуба задержали в городе Сан-Садурни д'Анойя.

Каталонская полиция задержала предполагаемого организатора теракта в Барселоне Юнеса Абуякуба. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

Преступник был задержан в городе Сан-Садурни д'Анойя. Следствие предполагает, что именно Абуякуб находился за рулем микроавтобуса, который совершил наезд на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне.

Теракты в Каталонии произошли 17 августа. На знаменитой улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Погибли 13 человек, более ста пострадали.