В Каталонии ликвидировали мужчину с поясом смертника

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В населенном пункте Субиратс в Барселоне местная полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника. Его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Мужчина с поясом смертника ликвидирован в Каталонии сотрудниками местной полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло в провинции Барселона на 16-м километре шоссе 243 в районе населенного пункта Субиратс. Его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

По данным СМИ, он похож на исполнителя теракта в Барселоне.