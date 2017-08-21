Россия погасила весь госдолг СССР

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В Минфине России заявили о погашении долга перед Боснией и Герцеговиной. Это было последнее урегулированное обязательство СССР перед иностранным государством-кредитором.

Россия погасила долг перед Боснией и Герцеговиной, который был последним урегулированным обязательством СССР перед иностранным государством-кредитором.

Как сообщается на сайте Министерства финансов России, сумма задолженности составляла 125,2 миллиона долларов.

"В части государственного внешнего долга Российской Федерации перед официальными двусторонними кредиторами в настоящее время остается непогашенной только задолженность перед Республикой Корея в сумме 594,3 миллиона долларов США. В соответствии с действующим двусторонним межправительственным соглашением указанный остаток обязательств подлежит погашению в период до конца 2025 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В марте представителями России, а также Боснии и Герцеговины был подписан документ, согласно которому на счета балканского государства должны быть перечислены 125,2 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Россия завершит расчеты со странами, которым задолжал Советский Союз.