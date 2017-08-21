Полиция Каталонии ликвидировала исполнителя теракта в Барселоне

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Полиция Каталонии подтвердила гибель террориста Юнеса Абуякуба, который устроил атаку на Барселону 17 августа. Также СМИ узнали, что пояс смертника, который якобы был на мужчине, когда его обнаружили полицейские, оказался муляжом.

Убитый возле населенного пункта Субиратс в Каталонии мужчина действительно был исполнителем теракта в Барселоне, заявили в местной полиции. Об этом сообщается в онлайн-трансляции в La Vanguardia.

Кроме того, уточняется, что пояс смертника, который якобы был на мужчине во время полицеской операции, оказался муляжом.

Ранее сообщалось о ликвидации мужчины с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в Барселоне. Его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Изначально СМИ сообщили о задержании Юнеса Абуякуба. Это якобы произошло в городе Сан-Садурни д'Анойя.