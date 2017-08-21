На Рублевском шоссе мужчина отобрал у курьера два iPhone 7 и скрылся

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Полиция Москвы разыскивает неизвестного, ограбившего курьера в районе Кунцево. Подозреваемый отобрал у сотрудника магазина два iPhone 7 стоимостью около 100 тысяч рублей, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

В столичном районе Кунцево неизвестный отобрал у курьера два iPhone 7 и скрылся на автомобиле. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома 26, корпус 4 на Рублевском шоссе. В полицию обратился 22-летний курьер, который встретился с заказчиком по указанному адресу.

"В салоне автомобиля Nissan заказчик отобрал у заявителя товар, вытолкнул курьера на улицу и уехал", - рассказал источник.

Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.