NASA запустило прямую трансляцию полного солнечного затмения

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Национальное аэрокосмическое агентство США запустило прямую трансляцию полного солнечного затмения над Соединенными Штатами. Для наблюдателей с Земли явление будет продолжаться около двух минут, однако NASA запустило два самолета, которые будут сопровождать тень Луны и смогут наблюдать затмение более трех минут.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства запустило прямую трансляцию солнечного затмения. Увидеть это явление можно будет на странице NASA в YouTube.

Для наблюдателей с Земли затмение будет продолжаться около двух минут, однако NASA запустило два самолета, которые будут следовать за тенью Луны, и они смогут наблюдать за явлением более трех минут. Как сообщил ТАСС со ссылкой на космическое агентство, каждый из самолетов будет лететь на высоте в 15 километров и снимать затмение камерами со скоростью 30 кадров в секунду. Это позволит ученым увидеть нановспышки в фотосфере Солнца. Предполагается, что именно они обеспечивают нагрев солнечной короны до миллионов градусов.