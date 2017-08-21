Глава Каталонии отчитался о ликвидации исполнителя теракта

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Глава Каталонии Карлес Пучдемон проинформировал премьера Испании Мариано Рахоя о ликвидации устроителя теракта в Барселоне. Как сообщили представители правоохранительных органов, 22-летнего марокканца Юнеса Абуякуба обнаружили недалеко от столицы Каталонии. В ходе спецоперации террорист был застрелен.

Стихийный мемориал на улице Рамбла разрастается с каждым днем. С утра пятницы бульвар открыли для пешеходов. Но если до четверга это была зона безмятежных прогулок и безудержного веселья с ресторанами, сувенирными лавками, то после террористической атаки главным местом притяжения стал народный памятник из цветов, свечей и игрушек. Там, где трагически оборвалась жизнь 13 человек, не сдерживают слез даже мужчины, передает "ТВ Центр".

На кадрах – операция по поимке исполнителя теракта 22-летнего марроканца Юнеса Абуякуба. Изначально стало известно, что к западу от Барселоны полиция застрелила мужчину, на котором был муляж пояса смертника. И только позже стало понятно - это самый разыскиваемый на данный момент преступник не только в Испании, но и в соседних странах. Проходила информация о том, что сидевший за рулем фургона, таранившего толпу на бульваре Рамбла, мог скрываться во Франции. Журналисты восстановили картину его действий после массового убийства. Воспользовавшись паникой, террорист спокойно покинул автомобиль, в котором он был один, прошел через рынок Бокерия, который тоже является местом притяжения туристов, вышел в район университета и там угнал легковушку, зарезав ее владельца. Далее на этой машине он протаранил нескольких офицеров полиции и скрылся.

Тысячи мусульман вышли на улицы испанских городов в поддержку жертв нападений. Среди них и родственники террористов. В большинстве своем они проживали в городе Риполь. Мать исполнителя теракта на Рамбле призывала сына сдаться властям. "Я предпочитаю, чтобы он оказался в тюрьме или даже погиб, чем видеть убитыми других людей", - заявила женщина журналистам. Риполь - городок небольшой. Население – 10 тысяч человек. Все друг друга знают в лицо. Местные, кажется, до сих пор не могут оправиться о того, что бок о бок жили с теми, кто недрогнувшей рукой отправит на тот свет 15 ни в чем не повинных мирных жителей и туристов.

Имама каталонского городка Риполь 40-летнего выходца из Марокко Абделбаки эс-Сатти считают главным организатором атак на Каталонию. Он разрабатывал план действий и занимался вербовкой боевиков. Ранее его несколько раз задерживала полиция за провоз наркотиков. Но это не мешало исламисту свободно перемещаться по странам Евросоюза. Его следы обнаруживаются и в Бельгии как раз накануне терактов в Брюсселе.

В Испании база боевиков располагалась в городке Альканар. Свои планы террористы вынашивали около полугода. В одном из жилых домов готовили бомбы. Там же хранили более 100 баллонов с бутаном. Изначально фургоны планировалось начинить взрывчаткой, чтобы жертв было еще больше. Но накануне атак на пешеходов в доме произошел взрыв. Под обломками был обнаружен труп. В полиции предполагают, что организатор терактов подорвался во время изготовления смертоносных зарядов.

В Барселоне снова паника в центре города. Эвакуация, оцепление. Поступило сообщение о подозрительном пакете в одном из туристических автобусов. Полиция перестраховалась. Ведь город, только что переживший сразу серию терактов, напряжен как струна. Впрочем, как и вся Европа. Любое ЧП с автомобилями сразу воспринимается как целенаправленная атака.

Так произошло во французском Марселе. Машина на полной скорости протаранила сразу две автобусные остановки. Сначала одну, а через 7 километров вторую. Один человек погиб, один пострадал. За рулем оказался страдающий психическим расстройством уголовник, ранее попадавший в поле зрения полиции за кражу, распространение наркотиков и незаконное ношение оружия. Пока информации о мотивах водителя нет, но в полиции не склонны считать это терактом.

В австралийском Мельбурне сегодняшнее утро тоже оказалось неспокойным. Один из районов на северо-западе мегаполиса перекрыли: специалисты искали бомбу в подозрительном автобусе. Тревога оказалась ложной.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".