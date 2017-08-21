Генштаб заявил о скором освобождении центра Сирии от террористов

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Освобождение центральной части Сирии от террористов близится к завершению благодаря активному наступлению правительственных войск Дамаска при поддержке российских Воздушно-космических сил. Об этом заявил в понедельник начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

Точными ударами истребителей российских ВКС автоколонна боевиков запрещенного в нашей стране "Исламского государства" полностью разгромлена. Два десятка автомобилей с крупнокалиберным вооружением, бронетехника и танки направлялись в район Дейр-эз-Зора. Город российские военные называют последним оплотом террористов на сирийской земле, передает "ТВ Центр".

"По нашим данным, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов ИГИЛ из Ракки, которой, несмотря на это, уже в течение трех месяцев не могут овладеть поддерживаемые Соединенными Штатами и их союзниками отряды так называемых "Сирийских демократических сил". С деблокированием Дейр-Эз-Зора завершится разгром основных сил самой одиозной террористической группировки ИГИЛ", - заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской.

И это на фоне хаотичных атак с воздуха. Истребители международной коалиции во главе с США продолжают наносить удары, в том числе и по гражданским объектам. В результате одной из последних атак погибли 40 мирных жителей. В основном, это женщины и дети.

"Среди жертв были девять женщин и одиннадцать детей. Они погибли главным образом от взрывов, во время атаки коалиции во главе с США. Особое внимание заслуживает история матери и дочери, которые подорвались на мине, пытаясь спастись", - пишет газета The Times.

И все же на большей части территории арабской республики ситуация за последний месяц коренным образом изменилась. Российские истребители взмывают в сирийское небо в день до 60, а то и до 70 раз. Освобождая город за городом, сирийская армия при поддержке наших ВКС приближается к своей цели. Наступление идет по трем направлениям. В сутки продвигаются на 30-40 километров. Под контролем 50 важнейших объектов. Среди них Эль-Ком, Бир-Кдем. Взятие стратегически важного города Акербата - вопрос ближайшего времени, как и освобождение центральной части Арабской республики. Полностью под контролем правительственных сил провинция Алеппо. Во многом этому способствует деятельность российского Центра по примирению враждующих сторон и создание зон деэскалации, о которых говорили в понедельник и на встрече министров иностранных дел России и Египта.

"Россия и Египет активно добиваются, как я уже сказал, сплочения оппозиции для переговоров с правительством на реалистичной и конструктивной платформе, и мы настраиваем именно в этом направлении оппозиционеров. Идет процесс создания зон деэскалации, причем, в этом процессе активное участие принимают наших египетские друзья, которые в Каире провели несколько встреч, позволивших договориться о создании зон в Восточной Гуте и Хомсе", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Россия активно сотрудничает и с Саудовской Аравией, рассказал журналистам Сергей Лавров. В ближайшее время должна пройти встреча экспертов стран-гарантов. Это Россия, Иордания и Турция. Идет подготовка к очередному раунду астанинских переговоров. Одна из главных задач - обеспечить поставку продовольствия и медикаментов в пострадавшие районы, а также создание гуманитарных коридоров, о чем в свое время не позаботились в Ираке. Шокирующие цифры приводит лондонская мониторинговой организации Airwars: во время бомбардировок Мосула погибли не 624 мирных жителей, как заявляли американцы и их союзники, а 8000 человек. С учетом убитых боевиками, цифра может превысить 10 000. И погибших явно будет еще больше. Стратегическая цель иракских военных сегодня город Талль-Афар на севере страны, там сейчас гуманитарная катастрофа. Не хватает воды, продовольствия и предметов первой необходимости. Люди умирают от голода и обезвоживания. Но на эти пугающие факты мировое сообщество предпочитает закрывать глаза.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".