Меркель намерена вновь баллотироваться на пост главы правительства ФРГ

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник ответила на вопросы жителей Германии в интервью газете Bild. Меркель рассказала, почему решила вновь баллотироваться на пост главы правительства и заявила, что накопленный опыт позволит ей успешно справляться с обязанностями четвертый срок подряд - канцлером Ангела Меркель впервые стала в 2005 году. По мнению экспертов, по итогам выборов, которые пройдут 24 сентября, она вновь займет этот пост.

12 лет назад, когда Ангела Меркель впервые боролась за пост канцлера, избиратели задавали ей неудобные, но чаще личные вопросы. Женщины, например, спрашивали: что она может знать о социальной поддержке детей, если у неё их нет? Меркель смущалась, но отвечала. Сейчас, накануне четвёртых её выборов, про биографию канцлера известно почти всё, и неудобный вопрос к ней, по сути, один, передает "ТВ Центр".

- Если бы перед вами сейчас стоял тот же выбор, что и в 2015: пустить к нам в страну столько мигрантов или нет, что вы решили бы?

- Если бы ситуация была такой же, как и в 2015, я бы сочла такое решение правильным. Но мы сделали очень много, чтобы ситуация не повторилась.

Милые домохозяйки и пенсионерки в телестудии долго аплодировали. Вероятно, зрителей тщательно отбирали. А вот на выступление Меркель в Северной Вестафалии мог прийти, кто угодно. Рядом с её сторонниками собрались люди, которые от миграционной политики правящей коалиции не в восторге. Именно в этой земле находится Кёльн, где в прошлое Рождество беженцы изнасиловали несколько женщин и устроили погромы. Люди рассказывают: в некоторых районах их родных городов людей с восточной внешностью можно встретить чаще, чем местных жителей.

В некотором смысле, Меркель сейчас сложнее, чем соперникам. Ведь её как главу правительства обвиняют во всех неудачах. Не только связанных с мигрантами. Который месяц в Германии гремит скандал с немецкими автоконцернами, которые, как выясняется, давно находились в сговоре. Покупатели переплачивали за машины и теряли в качестве. Автобоссы использовали лазейки в законодательстве. Вопрос к канцлеру: почему до сих пор не изменили законы? Но всё же Меркель чаще хвалят. Объективно, Германия под её руководством укрепила многие позиции.

Главный соперник Меркель на выборах - Мартин Шульц. Он говорит на пяти языках, возглавлял Европарламент, но старательно поддерживает образ "обычного парня", который так и не закончил школу, однако всё равно сделал карьеру, долго боролся с алкоголизмом, но болезнь победил. По ходу предвыборной кампании он всё время подчёркивает, что, в отличие от канцлера, говорит не общими словами, а предлагает чёткие концепции.

"Мы могли бы ещё много сделать для решения таких проблем, как определение справедливого уровня заплат, а также предоставление возможности женщинам, вышедшим из декрета, работать неполный рабочий день", - заявил Шульц.

Но чистоплотные в финансовых вопросах немцы не забыли ему историю с уклонением от уплаты налогов на посту главы Европарламента. А теперь Шульц хочет заставить богатых платить в казну ещё больше. Куда уж больше, спрашивают избиратели, если сейчас состоятельные граждане Германии отчисляют фактически половину дохода. Это может потопить рейтинг социал-демократа.

Сейчас, согласно опросам, лидирует блок ХДС\ХСС, у него 39% голосов. За СДПГ во главе с Мартином Шульцом - 24% немцев. Левых поддержали бы 9%, "зелёных" и Свободную демократическую партию по 8% избирателей. "Альтернативе для Германии" отдали бы свои голоса только 7%.

Правые, к слову, прямо накануне выборов начали набирать голоса. В чём, разумеется, обвинили русских. Кампанию АдГ спонсируют российские спецслужбы, утверждают журналисты ряда изданий. Они провели расследование и свои подозрения выстроили аргументах: некоторые члены партии слишком часто ездят в Восточную Европу. А на одном из митингов в Магдебурге недавно видели пенсионерку с российским флагом. Компьютера у неё с собой не было, но хакерский след налицо.

Евгения Карих, "ТВ Центр".