Американский самолет провел разведку вблизи российских рубежей

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Американский стратегический разведывательный самолет RC-135W совершил многочасовой полет у границ Калининградской области. Воздушное судно около шести часов курсировало над Литвой к северу от сухопутной границы с Россией.

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W провел многочасовой полет у границ Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Американский самолет вылетел с базы Милденхолл в Великобритании. Он провел около шести часов в воздушном пространстве Литвы к северу от сухопутной границы Калининградской области. Для обеспечения длительности полета он был дозаправлен в воздухе.

Этот же самолет 14 августа провел разведку к югу от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши. 12 августа он осуществил многочасовой полет над Эстонией у границ Ленинградской и Псковской областей.