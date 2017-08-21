Медведев обсудил ликвидацию пожара в Ростове-на-Дону с главой МЧС

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Пострадавшим в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону должна быть оказана вся необходимая помощь, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По его словам, также нужно определить размеры нанесенного ущерба.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой МЧС Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Она была связана с вопросами о ликвидации последствий крупного пожара в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе правительства России.

"Медведев дал поручение оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате пожара, разместить их и определить размеры нанесенного ущерба", - отметили в пресс-службе кабмина.

Кроме того, правительственные структуры готовы оказать любое содействие в ликвидации последствий ЧП.