Сильный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула

Теги: В мире сша взрыв афганистан

В дипломатическом квартале Кабула прогремел сильный взрыв. Информации о пострадавших и ущербе пока нет. Перед взрывом прозвучало оповещение о "неминуемой ракетной атаке", которое распространяется в посольстве США в таких случаях.

Мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на сингапурский Channel News Asia.

Информации о пострадавших и ущербе нет. По данным телеканала, взрыву предшествовало сообщение о "неминуемой ракетной атаке", которое распространяется в посольстве США в таких случаях.

Как отметил телеканал, взрыв прогремел за несколько часов до речи президента США Дональда Трампа, в которой он планирует рассказать о новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану.