На всей территории Ростовской области введен режим ЧС

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Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что режим ЧС введен на всей территории Ростовской области из-за пожара в Ростове-на-Дону. По его словам, это чрезвычайная ситуация федерального уровня. В результате пожара пострадали 45 человек, уничтожено более 100 строений.

Режим чрезвычайной ситуации введен по всей территории Ростовской области. Причина в пожаре, который произошел в Ростове-на-Дону.

"Вводим режим ЧС на всей территории Ростовской области. Это чрезвычайная ситуация федерального уровня", - приводит РИА Новости слова главы МЧС Владимира Пучкова, которые он сказал в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

До этого режим ЧС был введен в Ростове-на-Дону.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пострадавшим в результате крупного пожара в Ростове-на-Дону должна быть оказана вся необходимая помощь. Это произошло в ходе встречи с Владимиром Пучковым и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Общая площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Пожар уничтожил более 100 строений, в том числе около 80 жилых домов. В результате происшествия пострадали 45 человек.