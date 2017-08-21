Пожарные ликвидировали открытое горение в Ростове-на-Дону

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Пожарные при поддержке авиации ликвидировали открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону. Как сообщили в МЧС, в настоящее время по всему периметру проводится проливка, которая займет всю предстоящую ночь. По последним данным, в результате пожара пострадали 45 человек.

Открытое горение в жилом секторе в Ростове-на-Дону ликвидировано. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Южного регионального центра МЧС России Игоря Одера.

"Сейчас проводится проливка по всему периметру территории. Этим будем заниматься всю ночь. Открытого горения нет", - сказал он.

Одер отметил успешную работу авиации при тушении пожара. В настоящее время на месте происшествия работают более двух тысяч человек и семь воздушных судов.

Общая площадь пожара в Ростове-на-Дону составила 10 тысяч квадратных метров. Пожар уничтожил более 100 строений, в том числе около 80 жилых домов. В результате происшествия пострадали 45 человек. В настоящее время на всей территории Ростовской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожара.