Вертолет врезался в скалу по пути из Анапы в Абрау-Дюрсо

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В Краснодарском крае разбился вертолет. Как сообщил источник в экстренных службах, Robinson R-66 врезался в гору по пути из Анапы в Абрау-Дюрсо. Погиб один человек.

В Краснодарском крае вертолет врезался в скалу. Погиб один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вертолет Robinson R-66 в районе населенного пункта Малый Утриш столкнулся со скалой. В результате происшествия один человек погиб", - сказал он.

Как сообщил "Интерфакс", вертолет направлялся из Анапы в Абрау-Дюрсо. Он летел в паре с аналогичным воздушным судном. По предварительным данным, вертолет принадлежал ростовской компании Blackwood shipping. На место происшествия направились спасатели. Разрушений и жертв на земле нет.