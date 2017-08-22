После пожара в Ростове завели дело об умышленном уничтожении имущества

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Полиция возбудила уголовное дело по факту масштабного пожара в центре Ростова-на-Дону. Случившееся квалифицировано, как умышленное уничтожение или повреждение имущества. По последним данным, огонь уничтожил более 100 строений. Пострадали 36 человек, эвакуированы 650 жителей.

По факту крупного пожара в Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". На территории всей области введён режим ЧС, передает "ТВ Центр".

Пожарные бригады продолжают проливку тлеющих конструкций. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Пламя, вспыхнувшее накануне в частном секторе, уничтожило или повредило почти 120 строений. Около ста из них — жилые дома.

По последним данным, 45 человек пострадали, семеро из них находятся в больницах. Из-за сильного ветра и плотной постройки огонь быстро перекидывался на соседние здания. Общая площадь возгорания составила порядка 10 тысяч квадратных метров. Локализовать пожар такой силы удалось только спустя почти 11 часов.