В пригороде Дамаска восстановили завод пластиковых изделий

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Сирийская провинция Алеппо полностью освобождена от террористов. Об этом накануне заявили в Минобороны России. В пригородах Дамаска благодаря действию режима перемирия возрождается промышленность. Более чем на половину восстановлен завод по производству пластиковых изделий, который обеспечивает своей продукцией несколько провинций страны.

Можно подумать, что здесь проходят предполетную подготовку сирийские космонавты, но на самом деле это завод по производству пластиковых изделий. В огромную центрифугу засыпают полимерную крошку, печь разогревают до тысячи градусов. Десять минут термообработки. Пластик принимает нужную форму. Остается немного поработать резаком.

Эти бочки ставят на крыши домов. Во многих городах Сирии перебои в водоснабжении, отмечает "ТВ Центр". Люди привыкли запасаться. Заказы поступают ежедневно. Этот завод один из первых открылся в освобожденной от террористов Адре - это индустриальный центр недалеко от Дамаска.

Здесь также производят пластиковые стулья. Их печатают на гигантском принтере. Скорость - один стул в минуту. Станки работают даже ночью, чтобы покрыть спрос. Оборудование подержанное, часто ломается. Купить детали для ремонта за рубежом невозможно из-за санкций. Местные умельцы пытают выйти из положения. Если получится собрать из двух станков один, то появится еще один продукт - пластиковые трубы. Их очень ждут в зонах деэскалации, где сейчас идет восстановление городов.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Адра, Сирия.