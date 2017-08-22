Трамп пообещал прекратить американский экспорт демократии

Теги: В мире сша афганистан трамп

Вашингтон больше не будет использовать американские вооруженные силы для экспорта демократии в другие страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

США готовы поддержать переговоры властей Афганистана с представителями движения "Талибан" без предварительных условий. Об этом сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает "ТВ Центр".

Такое заявление прозвучало на фоне выступления президента Дональда Трампа со специальным обращением "к армии и американскому народу" на базе Форт-Майер в округе Арлингтон. Глава Белого дома предоставил обновленную информацию о дальнейших шагах США в Афганистане и Южной Азии.

"Мы больше не будем использовать американские вооруженные силы для построения демократии за рубежом или пытаться восстанавливать другие страны по нашему образу и подобию. Это время прошло. Взамен мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы защищать общие интересы", - заверил Трамп.

Однако после этого громкого заявления Трамп отметил, что больше не намерен сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о военных планах США. Новая американская стратегия в Афганистане предполагает расширение полномочий Пентагона в борьбе с экстремистами.

Сейчас в этой стране находится около 13 тысяч военнослужащих международной коалиции, в том числе около восьми с половиной тысяч американских солдат и офицеров. Речи о выводе контингента США из Афганистана, о котором заявлял предшественник Трампа, сейчас не идет.