Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева отмечает 90-летие

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Актриса Ирина Скобцева во вторник отмечает юбилей — ей исполнилось 90 лет.

Во вторник юбилей отмечает известная актриса Ирина Скобцева. Ей исполняется 90, передает "ТВ Центр". Она знакома зрителям по таким известным фильмам, как "Война и мир", "Поединок","Они сражались за Родину", "Зигзаг удачи", "Мэри Поппинс, до свидания!".

Выпускница МХАТ Скобцева дебютировала в кино в 1955 году в роли Дездемоны в фильме Юткевича "Отелло". Она работала со многими известными режиссерами, в том числе с мужем Сергеем Бондарчуком.

Ирина Скобцева отмечена дипломами и призами многих международных форумов. Она первой была удостоена звания "Мисс шарм Каннского кинофестиваля". За свою карьеру актриса снялась более, чем в 70 картинах и сериалах. Причём, как отмечают коллеги по цеху, ей одинаково хорошо удавались как драматические, так и комедийные роли.