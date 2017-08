Трампа высмеяли за просмотр затмения без защитных очков

Теги: Космос курьезы трамп солнце

Американские СМИ и пользователи интернета затроллили Дональда Трампа за то, что он наблюдал за солнечным затмением без защитных очков. На снимках, которые публикует пресса, хозяин Белого дома действительно смотрит на солнце без защиты, однако потом он все же надел очки.

Полное солнечное затмение наблюдали накануне сотни тысяч американцев из 14 штатов. Последний раз подобное явление происходило 99 лет назад. Орегон первым погрузился в полную тьму, передает "ТВ Центр".

Это затмение уже назвали "Великим американским". Полную его фазу можно было наблюдать только с территории США. Лунная тень прошла над всей страной: с северо-запада — на юго-восток. Диск Луны полностью закрыл Солнце примерно на две минуты. В этот момент невооружённым глазом можно было видеть лучистое свечение так называемой "короны".

Американское космическое агенство NASA вело прямую трансляцию. Редкое астрономическое явление воочию увидели более 7 миллионов американцев. Многие из них взяли отгулы. Работодатели уже подсчитали, что такой незапланированный выходной обошелся им в 700 миллионов долларов потерь.

Событие не обошлось и без упреков в адрес Дональда Трампа. Тот начал наблюдать затмение без защитных очков, чем вызвал волну троллинга со стороны СМИ и пользователей интернета. Там газета газета New York Daily News вышла с заголовком на передовице "Not Too Bright!" Эту фразу можно перевести и как "Не слишком ярко", и как "Не слишком умный".

"Вот, что происходит, когда кто-то говорит: "Не смотри", — шутят в Twitter рядовые американцы.