ООН сообщила о перехвате двух поставок из КНДР в Сирию

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Независимые эксперты ООН заявили о перехвате двух поставок из КНДР в Центр научных исследований и разработок Сирии за последние полгода. Об этом говорится в засекреченном докладе, с которым удалось ознакомиться СМИ. Данных о том, что именно было в поставках, а также о том, когда и где они были перехвачены, не сообщается.

Эксперты ООН установили, что КНДР нарушила санкционный режим и поставляла грузы в Сирию для Центра научных исследований и разработок (SSRC). Как говорится в засекреченном докладе Всемирной организации, с которым ознакомилось агентство Reuters, две поставки перехватили за последние шесть месяцев.

Известно, что перехват осуществили "два государства-члена ООН", еще одна страна проинформировала комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией.

Получателями были сирийские организации, которые ЕС и США определили как "подставные" компании для SSRC.

В документе не говорится, когда и где грузы нашли, а также о том, что именно перевозили северокорейцы. Доклад был представлен в СБ ООН. В настоящее время комиссия расследует сообщения о сотрудничестве между странами в области химоружия и баллистических ракет.

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